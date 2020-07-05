إصابة 31 نزيلا بكورونا في سجن الأحداث ببغداد

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلن العراق الأحد، أصابة 31 نزيلا في سجن الإصلاح بالعاصمة بغداد من أصل 600 بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به كامل أمين، مدير دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل العراقية، لصحيفة الصباح (رسمية).



وقال أمين، إنه "بعد تسجيل إصابات بكورونا بين العاملين في سجن الإصلاح في بغداد، انتقلت العدوى إلى السجناء".

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وأضاف "حتى الآن سجلت وزارة العدل إصابة 31 سجينا من أصل 600 في بغداد تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما".

والخميس الماضي، حذر علي البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، من تدهور الوضع الصحي في السجون بعد تسجيل إصابات عديدة بـ"كورونا" بين النزلاء والموظفين، بحسب تصريح للأناضول.

وحتى مساء السبت بلغت اصابات كورونا في العراق 58 ألفا و 354؛ منها 1,858 حالة وفاة وتعافي 2,642 وفقا لإحصائية وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.