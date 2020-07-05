كورونا..اليمن يُعيد 6700 مواطن عالق من الخارج

اليمن/ الخليج 365

أعلنت الحكومة يمنية، الأحد، إعادة 6700 مواطن عالق في الخارج، بسبب فيروس كورونا، منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك في تغريدة للجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، التابعة للحكومة الشرعية، نشرتها عبر حسابها على تويتر.

وأوضحت اللجنة أن "من بين العدد الإجمالي، 3 آلاف و531 مواطن تم إجلاؤهم من مصر، فيما تم إجلاء ألف و54 مواطنا عالقا في الهند".

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وأفادت بأن "بقية المواطنين تم إجلاؤهم من الإمارات وإثيوبيا وجيبوتي والأردن، فيما الإحصائية الإجمالية لا تشمل من عادوا من السعودية (لم تذكر عددهم)".

وأشارت اللجنة إلى أن عملية الإجلاء مستمرة حتى يتم معالجة وضع جميع العالقين في مختلف الدول.

وحتى مساء السبت، ارتفع إجمالي الإصابات بالوباء في اليمن إلى ألف و248، بينها 337 وفاة، و537 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

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