الشخص الوحيد الذي أعرفه ويتصرف بعقلانية هو “الخياط” ؛ فهو يأخذ مقاساتي من جديد في كل مرة يراني ، أما البقية فيستخدمون مقاييسهم القديمة و(يتوقعون مني أن أناسبها!!).

‏- برنارد شو .

-لا بأس في حُبِكَ الشمس والسماء لكن (نحن) حددنا موعد النظر إليهما سيكون (ظهيرة آب).

-لا ضَير في حاجتك للحنان و الأمان لذلك (نحن) جلبنا (حِسكَ حديد) ليضم قلبك بحماية.

-لا شكَّ أن الروح في حاجة مايطربها ها (نحن) نتيح لك الاستمتاع بصوت (هَزَق السحب).

-لا نصادر حقكَ المطلق في الإختيار ؛ لكن بعد أن نضع (نحن) حول رقبتكَ (شوكة الهرطقة الأوربية) التي تنتمي للقرون الوسطى ؛ إن حاولت الإيماء بِـ (لا) سـيُشَجُّ أسفل ذقنك ؛ إن حاولت الإيماء بـ(نعم) ستُغرَسُ تِلكَ الشوكة بين عِظام صدرك.

-(كان هذا شعور إنسان لا يملك قرار حياته)..

كتبه: خزامى عاصم