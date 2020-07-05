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الشخص الوحيد الذي أعرفه ويتصرف بعقلانية هو “الخياط” ؛ فهو يأخذ مقاساتي من جديد في كل مرة يراني ، أما البقية فيستخدمون مقاييسهم القديمة و(يتوقعون مني أن أناسبها!!).
- برنارد شو .
-لا بأس في حُبِكَ الشمس والسماء لكن (نحن) حددنا موعد النظر إليهما سيكون (ظهيرة آب).
-لا ضَير في حاجتك للحنان و الأمان لذلك (نحن) جلبنا (حِسكَ حديد) ليضم قلبك بحماية.
-لا شكَّ أن الروح في حاجة مايطربها ها (نحن) نتيح لك الاستمتاع بصوت (هَزَق السحب).
-لا نصادر حقكَ المطلق في الإختيار ؛ لكن بعد أن نضع (نحن) حول رقبتكَ (شوكة الهرطقة الأوربية) التي تنتمي للقرون الوسطى ؛ إن حاولت الإيماء بِـ (لا) سـيُشَجُّ أسفل ذقنك ؛ إن حاولت الإيماء بـ(نعم) ستُغرَسُ تِلكَ الشوكة بين عِظام صدرك.
-(كان هذا شعور إنسان لا يملك قرار حياته)..
كتبه: خزامى عاصم
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