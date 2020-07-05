الأحوال تتيح خدمة “التعريف بالأبناء” إلكترونيا

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أمس السبت، عن إطلاق خدمة جديدة يمكن من خلالها أن يتعرف الوالدان على أبنائهما عبر منصة «أبشر» دون الحاجة إلى اصطحابهم إلى مكاتب الأحوال المدنية.
وأوضحت “الأحوال المدنية” من خلال إنفوجراف، نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أبرز مزايا هذه الخدمة الجديدة، والتي من أهمها: توفر الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامية من الأبناء للتعريف بهم في مكاتب الأحوال المدنية.
وأشارت إلى أن تلك الخدمة تساعد في القضاء على عملية التأخر في إصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم وجود الوالدين في المدينة نفسها أو لأسباب أخرى، كما أن تلك الخدمة تغني عن استخدام الورق.
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