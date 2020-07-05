“الصحة” تستعرض بروتوكول العزل والحجر المنزلي

تعقد وزارة الصحة اليوم (الأحد)، مؤتمراً صحفياً عند الساعة (3:35) عصراً حول مستجدات فيروس “كورونا”. ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التحليل الوبائي للحالات الحرجة، والمستجدات الطبية، والاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات. بدوره سيوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله العسيري، بروتوكول العزل المنزلي والحجر المنزلي.

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