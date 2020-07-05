الطقس : رياح مثيرة للأتربة على الرياض والشرقية وسماء غائمة على 3 مناطق

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثير للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض.

وتوقعت أن السماء ستكون غائمة جزئيا على جنوب وجنوب غرب المملكة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأضافت أنه يُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة في المملكة بالدمام (46 درجة)، فيما تسجَّل أدنى درجة حرارة في أبها (20 درجة مئوية).