شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع «الممارسات الاحتكارية».. تطوير «أرض بيضاء» بمكة يوفر 500 قطعة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أتاح تطوير قطعة أرض بيضاء بمساحة 300 ألف متر مربع أكثر من 500 قطعة أرض سكنية يستفاد منها بشكل مباشر في تخفيف معاناة المواطنين الباحثين عن أراضٍ سكنية لتوفير مسكن خاص لهم.

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وأفاد برنامج «الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان، أنه قد تم الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن توفر الأرض بعد الانتهاء من تطويرها أكثر من 500 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأراضي البيضاء قد نوه إلى أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود بالنفع أولاً على المواطنين ويسهم في تعزيز المعروض العقاري.