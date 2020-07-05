وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد تواجدها في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية لمدة 43 يوماً، منذ إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت ابنتها أميرة حسن مختار اليوم.

وكانت الجداوي تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

واجري للفنانة الجداري منذ دخولها العزل الصحي بالمستشفى في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل "pcr"، وكانت جميعها إيجابية.

يذكر أن الجداوي تزوجت مطلع السبعينيات من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذى توفي في 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة.

ورجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا. عملت في بداية حياتها عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.