وأكد السباعي، خلال اتصال هاتفي على قناة "الحياة"، أن "مصر تحاول تقريب وجهات النظر لحل هذه النقاط بأي شكل من الأشكال"، منوها بأنه "حال حل هذه النقطة فإن 95% من الاعتراض المصري يكون قد تم التوصل فيها لحل".
وأشار إلى أن "الاجتماعات تتم بحضور أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي، وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، فضلا عن وجود وفد قانوني".
وأكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية، أن مصر لم ولن تتأخر مطلقا عن مبادرات للوصول إلى حلول تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة "مصر، والسودان، وإثيوبيا"، ولا تتأخرعن أي مساعٍ لإيجاد حلول لضمان المحافظة على حصتها المائية وتحقيق التنمية في إثيوبيا.
وعقد وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول ملف سد النهضة خلال اجتماع عقد، أمس السبت حيث استمرت الخلافات الجوهرية على المستويين الفني والقانوني.
وأفادت بوابة "الأهرام"، بأن الاجتماعات تجرى بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقى، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقى.
وتم الاتفاق على استكمال النقاشات اليوم الأحد، من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث، كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين، وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، إزاء النقاط الخلافية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تكشف عن نقطة واحدة تنهي خلافات "سد النهضة"... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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