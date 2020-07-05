شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية و حار نهارا معتدل ليلا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا لرياح سطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. فيما تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات(جازان ،عسير ،الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.





البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله حاراً ثم يتحول إلى حسن خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة وتصل سرعتها من 15 إلى 20 عقدة أحياناً، ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 أقدام إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

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درجة الحرارة: العظمى 46 درجة مئوية.. والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75 %.. والصغرى 15%.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، ورطبا ليلا وصباح "الإثنين" على المناطق الساحلية الشمالية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:19 والمد الثانى عند 00:57 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والجزر الثانى عند الساعة 08:21 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:28 والمد الثانى عند الساعة 21:24 والجزر الاول عند الساعة 16:16 والجزر الثانى عند الساعة 04:13