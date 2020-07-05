شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد ، عن تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، بحسب "واس".

وبحسب بيان للمركز ، فإن من بين إصابات اليوم 18 حالة جديدة، و52 حالة مخالطين، وحالة واحدة لعائد من السفر.

وقال المركز إنه تسلم 497 عينة، لافتا إلى تسجيل 28 حالة شفاء، وبهذا البيان يصل عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» فى ليبيا إلى 989 حالة، منها 704 حالة نشطة، و258 حالة شفاء و27 حالة وفاة.