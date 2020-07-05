وفيات "كورونا" في المكسيك تتجاوز عتبة الـ30 ألفا

مكسيكو - سبوتنيك. ورجحت الحكومة المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة"، مؤكدة بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.
وذكرت إذاعة "ميلينيو" استنادا إلى بيانات غير منشورة من السجل المدني للبلاد أن عدد الوفيات جراء الفيروس حتى 19 يونيو الماضي، أعلى بنحو ضعفي الأرقام المعلنة رسميا.
وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي عدوى الفيروس التاجي الجديد "كوفيد – 19"، جائحة.
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