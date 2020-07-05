شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: أنباء عن تدمير منظومات تركية للدفاع الجوى بقاعدة الوطية بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام ليبية بتدمير قوات "الجيش الوطنى الليبي" أنظمة دفاعات جوية، "نصبتها تركيا بقاعدة الوطية" (عقبة بن نافع) غرب ليبيا، بحسب "روسيا اليوم".

ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية، عن مصدر مسؤول بغرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة "للجيش الوطني"، أن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوى من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش فى القاعدة المذكورة.

وأضافت أن "القوات التركية ثبتتها" الخميس فى القسم الغربى من القاعدة، بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر عسكرى رفيع لقناة "ليبيا الحدث": "كنا نراقب دخول وتركيب منظومة الدفاع الجوى لقوات الاحتلال التركى من طراز "هوك" مع ملحقاتها من رادارات طيلة الأيام الماضية".

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وتابع: "واليوم تم إبلاغ وزير الدفاع التركى أثناء تواجده فى مصراتة أن قاعدة عقبة بن نافع أصبحت جاهزة للاستخدام فقرر الجيش الوطنى الليبى تدميرها بعد دخولها للخدمة ونسبة التدمير فى المنظومة 100%".