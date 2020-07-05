شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء الأردنية تحرم على مصابى كورونا صلاة الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دائرة الإفتاء الأردنية، أن مشاركة الشخص المصاب بفيروس كورونا أو المشتبه بإصابته بالفيروس فى صلاة الجماعة "حرام شرعا، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء الإعلان عن تحريم مشاركة المصابين فى معرض رد الدائرة على سؤال حول الفئات التى تسقط عنها صلاة الجمعة ولا يتوجب عليهم حضورها، وخاصة فى ظلّ انتشار وباء كورونا.

وورد الرد كالتالي: "يحرم على من أصيب بمرض معد أو اشتبه بإصابته به، أن يحضر صلاة الجماعة، إن كان سينقل المرض للآخرين من خلال مخالطتهم".

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و"يجب عليه أن يأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة، كالحجر الصحي، ويحرم عليه إخفاء إصابته بالمرض حتى لا يؤذى الآخرين".

وأشارت دائرة الإفتاء، إلى أن "صلاة الجمعة تسقط عن أصحاب الأمراض المزمنة الذين يخشى على حياتهم إن أصابهم المرض".

وشددت على أن صلاة الجمعة لا تجب "على كل من بلغ سنا يخشى عليه عند إصابته بالمرض من مضاعفات خطيرة، قد تؤدى إلى الوفاة".