شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الباتريوت تصد صاروخاً استهدف السفارة الأمريكية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت منظومة "باترويت"، التى نصبتها السفارة الأمريكية من صد صاروخا كان يستهدف مبنى السفارة فى العاصمة بغداد، بحسب "روسيا اليوم".
ونجحت منظومة "الباتريوت" تصد صاروخاً استهدف السفارة الأمريكية فى بغداد، وقال، نقلا عن مصدر أمنى، إن "صاروخا استهدف مبنى السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، لكن المنظومة الدفاعية تمكنت من إسقاطه".
وأضاف، أن "الصاروخ سقط خارج أسوار السفارة، من جهتها، أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن السفارة الأمريكية فى بغداد جربت منظومة صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوى، فى العاصمة العراقية بغداد.
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