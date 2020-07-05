شكرا لقرائتكم خبر عن 44 قتيلاً في معارك بين الجيش السوري و«داعش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتِلَ 44 عنصراً من الجيش السوري وتنظيم «داعش» خلال 48 ساعة في اشتباكات عنيفة تخللتها غارات روسية في البادية السورية، فيما بدأت القوات الروسية تأمين سير القوافل على الطريق الدولي «إم 4».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، إن تنظيم «داعش» شنّ ليل الخميس/الجمعة هجوماً على مواقع الجيش السوري في محيط السخنة في ريف حمص الشرقي، اندلعت إثره اشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين. وتدخلت الطائرات الحربية الروسية؛ دعماً للقوات الحكومية.
وأفاد المرصد بمقتل 26 مقاتلاً من التنظيم ؛ جرّاء الاشتباكات والغارات، كما أودت المعارك بحياة 18 عنصراً من الجيش السوري والمسلحين الموالين له. وعلى الرغم من تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا قبل أكثر من عام، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف والتي تمتد من ريف حمص الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية.(وكالات)
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