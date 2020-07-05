«الرصاصة».. قطار ياباني قاهر للزلازل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت اليابان قطاراً جديداً لا يتميز فقط بسرعته القصوى، بل إنه قادر أيضاً على نقل الركاب بأمان أثناء وقوع الزلازل.

وبدأ تشغيل قطار «إن 700 إس» المعروف باسم «الرصاصة»، في الأول من يوليو/تموز الجاري، ويعمل في الخط الرابط بين محطة طوكيو ومحطة شين أوساكا في أوساكا، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

ويمكن أن يسير القطار بسرعة تصل إلى 360 كيلومتراً في الساعة، وهو رقم قياسي جديد خلال تشغيله التجريبي عام 2019، ما يجعله واحداً من أسرع القطارات في العالم، لكن على الرغم من ذلك

سيتم تحديد سرعة التشغيل عند 285 كيلومتراً في الساعة.

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وبالنسبة للتصميم الداخلي، فقد صممت مقاعد الركاب للانحناء أكثر، ما يوفر المزيد من الراحة لهم، خاصة لركاب المسافات الطويلة، كما يحتوي كل مقعد على منفذ طاقة فردي لشحن الهاتف الذكي على سبيل المثال.

كما تمت إضاءة رفوف الأمتعة العلوية في كل محطة لتذكير الركاب بممتلكاتهم كي لا ينسوها عند مغادرتهم للقطار.

وتتسم رحلات قطار «الرصاصة» بأنها أكثر هدوءاً وسلاسة أيضاً، بفضل نظام التعليق النشط الجديد الذي يساعد على امتصاص حركاته.

كما أن القطار مزود بنظام الدفع الذاتي لبطارية ليثيوم أيون، الأول من نوعه في العالم، والذي يسمح للقطار بالتشغيل لمسافة قصيرة من تلقاء نفسه أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وسيجعل من الممكن الانتقال إلى مكان أكثر أماناً بسرعة منخفضة إذا تقطعت به السبل في منطقة عالية الخطورة على جسر أو في نفق، على سبيل المثال أثناء حدوث زلزال.

كما تم تركيب مزيد من الكاميرات داخل مقصورات السيارات، زيادة على كاميرتين إلى 6 في كل عربة. ويحتوي القطار كذلك على نظام تحكم أوتوماتيكي وكبح مطور يسمح له بالتوقف بشكل أسرع في حالة الطوارئ.