«الدستوري الحر»: الأمن القومي التونسي في خطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”

كشفت الأمين العام للحزب الدستوري الحر، عبير موسي في وقفة حاشدة نظمها الحزب بأن الأمن القومي التونسي بات في خطر، وذلك بعد رفض مكتب البرلمان مناقشة لائحة تصنيف «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً.

وتجمع حشد كبير من أنصار الحزب في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة حول رئيسة الحزب عبير موسي أمس السبت في وقفة للتنديد بالعنف السياسي والدفاع عن مدنية الدولة.

ونبهت موسي بخطورة الظرف الذي يحدق بتونس، عبر صناعة حروب الملفات والفساد والخصومات السياسية المفتعلة والمهاترات لإلهاء التونسيين عما هو أهم.

وشددت على أن الخطورة الكبرى تكمن في هيمنة تنظيم «الإخوان» على الدولة والبرلمان، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية، في ظل تقاعس القضاء في القيام بدوره في ردع العنف السياسي. وقالت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينفذ أجندة «الإخوان» في المغرب العربي، محذرة من محاولات العثمانيين لاحتلال ليبيا.

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وأوضحت موسي أن عدم تمرير اللائحة التي تقدمت بها كتلتها لتصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً على الجلسة العامة ومصادرة حق النواب في التصويت عليها أو رفضها، خرق للقانون.

كان مكتب مجلس نواب الشعب «البرلمان» رفض أمس الأول الجمعة لائحة الحزب الدستوري الحر بسبب إخلالات قانونية بحسب تفسيره. وجاء رفض اللائحة خلال اجتماع المكتب الذي يرأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة.

وعلل المكتب موقفه في بيان له بأن اللائحة تتعارض مع النظام الداخلي للبرلمان، كما اعتبر أن تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع، أي أنها تستدعي بحسب الدستور تقديم مبادرة تشريعية وليس لائحة.

لكن هذا الموقف جلب أيضاً انتقادات من خبراء في القانون كون الرفض لا يدخل في صلاحيات مكتب البرلمان بحسب نظامه الداخلي وإنما يعود إلى رؤساء الكتل للنظر في اللائحة وإمكانية تعديلها قبل إحالتها إلى الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.

وانتقدت موسي موقف رئاسة الجمهورية من المسألة باعتبار الرئيس هو رئيس مجلس الأمن القومي والمسؤول عن أمن البلاد والضامن لتطبيق الدستور وحرية التعبير وحق المعارضة في النشاط، مشيرة إلى أن حزبها قد قام بمراسلتها عديد المرات لكن دون جدوى.