اليابان تستعين بالجيش بعد مقتل وإصابة العشرات جراء الأمطار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، السبت، إرسال آلاف الجنود للمشاركة في عمليات إنقاذ بجزيرة كيوشو في جنوب البلاد بعد تعرضها لأمطار غزيرة، تسببت في وفاة 15 مسناً بسكتة قلبية في أحد مراكز المسنين الذي تعرض للغرق، كما قضى ثلاثة آخرون بسبب انخفاض حرارة الجسم نتيجة غمرهم بالمياه، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين، وطالبت السلطات 200 ألف شخص يقيمون في المنطقة بإخلاء منازلهم.

وقال آبي: «من المرجح استمرار الأمطار الغزيرة حتى الأحد، ويتعين على الناس في تلك المنطقة توخي أقصى درجات الحذر». وأضاف: إنه سيتم إرسال عشرة آلاف جندي إلى المنطقة.

ولقي 14 شخصاً حتفهم في دار للمسنين بالمقاطعة. وعثر على الضحايا في حالة «توقف التنفس والقلب» في دار المسنين التي غمرتها المياه، وفق ما ذكر الحاكم إيكوو كاباشيما من منطقة كوماتومو الغربية للصحفيين.

وقال كاباشيما، إن «قوات الدفاع الذاتي باشرت عمليات إنقاذ» مضيفاً أن ثلاث أشخاص آخرين في دار الرعاية يعانون انخفاض حرارة أجسامهم. وكان ما بين 60 إلى 70 شخصاً في الدار، عندما اجتاحت المياه الطبقة الثانية من المبنى صباح أمس السبت.

Advertisements

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن السلطات عثرت على شخصين يعانيان أزمة قلبية وثالث في حالة خطرة، بسبب أمطار في مقاطعة كوماموتو تنذر بالمزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وبث التلفزيون مشاهد لمنازل وسيارات مغمورة في مياه موحلة في مقاطعة كوماموتو حيث قالت وسائل إعلامية، إن فيضان نهر كوما عزل منازل وجرف جسراً.

وقالت وكالة «كيودو» للأنباء إن ما يربو على 200 ألف شخص في مقاطعتي كوماموتو وكاجوشيما تلقوا تعليمات لإخلاء منازلهم.

وتعطلت حركة المرور على السكك الحديدية والطرق البرية في كيوشو. وجرى تعليق خدمات قطارات شينكانسن الفائقة السرعة بين محطتي كوماموتو وكاغوشيما - تشو. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة من جبهة موسمية على منطقة كيوشو جنوب غرب اليابان وبنسبة هطل مطري بلغت 500 ميلمتر في بعض الأماكن مثل بلدة يونوماي. وفاض نهر كوما في 11 موقعاً وجرف جسرين على مساره. وغمرت مياه طينية بتيار جارف بعض البيوت بشكل كامل من طابقين. وحصلت انزلاقات أرضية في 15 موقعاً في تلك المنطقة.

ورغم ذلك خفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرها الذي كانت أصدرته في بادئ الأمر من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي لم تشهدها المنطقة من قبل.(وكالات)