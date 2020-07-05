إسبانيا تكرم طواقمها الطبية .. وقيود في كتالونيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت كنيسة العائلة المقدسة في مدينة برشلونة الإسبانية فتح أبوابها، أمس السبت، أمام العاملين الأساسيين في مكافحة فيروس كورونا لتمنحهم فرصة التحرك بحرية داخل المعلم الذي عادة ما يكون مكتظاً بالسائحين، وذلك تقديراً لجهودهم في التصدي للوباء.

والتقط الزائرون الصور واستمعوا إلى الإرشادات الصوتية بعد أن قاد رئيس أساقفة برشلونة خوان جوسيب أوميلا ممثلين عن العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى داخل الكنيسة.

وأغلق المبنى الشهير عالمياً، والذي صممه المعماري الإسباني أنطوني جاودي، منذ أربعة أشهر تقريباً لكنه سيفتح أبوابه خلال عطلتي الأسبوعين المقبلين أمام العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا وهم موظفو الرعاية الصحية والشرطة والمنظمات غير الحكومية. وذكر بيان على موقع الكنيسة أن الإجراء يأتي تقديراً لسكان برشلونة «خاصة أولئك الذين كانوا يحاربون في الخطوط الأمامية لمنع انتشار مرض كوفيد-19».

وفرض إقليم كتالونيا إجراءات عزل عام جديدة على أكثر من 200 ألف شخص بعد أن جرى رصد العديد من بؤر التفشي الجديدة للفيروس. وبدأ سريان الحجر الصحي اعتباراً من، أمس السبت، على منطقة حول مدينة ليريدا على بعد 150 كم غرب برشلونة. ولن يكون بإمكان السكان في سيجريا التي تضم مدينة ليدا مغادرة المنطقة من الساعة 12 ظهراً (1000 بتوقيت جرينتش) لكن لن يبقوا في البيوت مثلما كان الأمر في العزل العام الأول الصارم الذي طُبق في إسبانيا في مارس آذار.

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وقال زعيم الاقليم كيم تورا في إفادة صحفية «قررنا عزل سيجريا بسبب بيانات تؤكد زيادة بالغة الضخامة في عدد الإصابات بكوفيد-19». وقالت السلطات الصحية في كتالونيا، إن المنطقة سجلت 4 آلاف وثلاثين إصابة بفيروس كورونا «الجمعة»، بزيادة 60 حالة عن إصابات الخميس.

وقالت وزيرة الصحة في منطقة كتالونيا ألبا فيرجيس إنه سيتم حظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص، مع تعليق زيارة دور المسنين. وفي البرتغال المجاورة، فرضت قيود جديدة على عدد من البؤر في منطقة لشبونة. وتم الأربعاء حجر 700 ألف شخص في منازلهم في تسعة عشر حياً شعبياً في ضاحية العاصمة البرتغالية لأسبوعين بهدف احتواء الإصابات التي عاودت الارتفاع.

لكن الأجواء مختلفة تماماً في إنجلترا التي تجاوزت مرحلة رئيسية جديدة في عودتها إلى الوضع الطبيعي. وأعادت المطاعم والفنادق وصالونات تصفيف الشعر فتح أبوابها أمام الزائرين. وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك السبت إنه يجب «تناول الأكل في المطاعم» من أجل حماية الوظائف. وأضاف «علينا أن نتعلم من جديد ماذا يعني الخروج مجدداً».

من جانبها، مددت اليونان من جديد تدابير العزل المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في مخيمات المهاجرين المكتظة على أراضيها، رغم انتقادات بأنها تستغل الوباء للحد من حركة تنقلهم. وكان ماركو ساندروني، منسق جمعية أطباء بلا حدود الخيرية في مخيم موريا في ليسبوس، ندد بتمديد تدابير العزل. وقال في وقت سابق لوكالة فرانس برس «سبب العزل (في المخيمات) لا يمكن ربطه بالصحة العامة» مشيراً إلى عدم وجود حالات في المخيمات. (وكالات)