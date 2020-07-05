شكرا لقرائتكم خبر عن «فيروس الكراهية» يهدد المجتمعات الغربية بعد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

رغم إعلان دول عدة النجاح في كبح جماح فيروس كورونا، لكن الخوف والارتباك يسيطران على المشهد، إذ لا تزال الشعوب تعيش تحت وطأة تداعياته المدمرة على الاقتصاد ومظاهر الحياة والصحة النفسية، بعدما أخضع ثلث سكان العالم للحجر الصحي على مدى أشهر، تزامن ذلك مع إجراءات حمائية قاسية، عصفت بالمهمشين ومحدودى الدخل، واللاجئين حول العالم، رافقها ارتكاب جرائم مروعة، لأشخاص فروا من الحجر. واستغلال جماعات إرهابية تفشي الوباء لتركيز هجماتها الدموية على طريقة «الذئاب المنفردة».

جاءت المناشدة الأممية الأخيرة لدول العالم لإخراس البنادق وإسكات المدافع لمحاولة توحيد الجهود والرؤى لدحر الوباء، الذي خلق مناخاً مناسباً للإرهاب، والفوضى، وبث الشائعات. وبعدما أطلق الفيروس بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس «طوفاناً من الحقد وكراهية الأجانب، ولوم الغير، وبث الرعب في الناس».

ورغم قسوة المواجهة الحالية مع فيروس«كورونا» والخسائر الاقتصادية المهولة التي تحملتها الدول لاحتوائه، لكن الخطر الأكبر في عدم الجهوزية لمعركة «ما بعد كورونا»، وتداعياتها على الصحة النفسية، خاصة مع المخاوف من زيادة معدلات القلق والتوتر، والاكتئاب، والأخطر من الكل «فيروس الكراهية» الذي نتج بعد أن أفقدت الجائحة الصحية الملايين وظائفهم، وأجبرتهم على البقاء في منازلهم، وسط انعدام أشكال التواصل الاجتماعي المباشر، فبات من الضرورى تركيز الدول والحكومات على وضع خطط سريعة للتعافي الاقتصادي، وأخرى أسرع للتعافي النفسي، في المجتمعات التي تضررت منها بشكل مباشر.

قيود وقلق وتوتر

فرض فيروس «كوفيد 19»بانتشاره المفاجئ قيوداً من العزل الاجتماعي، والقلق، والتوتر، والإعسار المالي، كانت بمثابة عواصف اجتاحت الصحة النفسية للناس، مخلفة انعكاسات خطرة عليها، ورافق ذلك زيادة وتيرة العمليات الإرهابية التي استغلت انشغال العالم بالجائحة لترويع وإرهاب الكثيرين المنهكين من الشلل الاقتصادي، ما دفع البعض للخروج في تظاهرات ضد الإغلاق بدأت تأخذ مظاهر مسلحة وأكثر عنفاً مثل احتجاجات الولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا وفرنسا وكلها شهدت حوادث عنف قاتلة بدافع الكراهية.

يربط المحللون فيروس كورونا بعدد من حوادث إطلاق النار الدموية و«هجمات السكاكين» التي ارتكبت مؤخراً، في دول عدة خلال فترة الحجر الصحي، باتت تلك الاعتداءات أشبه بضريبة قاسية نتيجة الإجراءات الحمائية التي أجبرت عليها الدول والحكومات لتحقيق التعايش مع فيروس لا يزال من دون لقاح.

وكانت كندا هي الأسوأ حظاً، إذ شهدت في إبريل/‏ نيسان الماضي هجوماً وصف ب«الأكثرُ دمويةً من نوعهِ في تاريخها»، بعدما تنقل رجل مسلح في مقاطعة «نوفا سكوتيا»، التي كانت تخضع لإجراءات الإغلاق، ليقتل 23 من ضحايا لا تربطهم به أي صلة. ووقعت الجريمة بعدما خسر القاتل عمله بسبب إجراءات الحظر المفروضة لمكافحة كورونا.

وفي الشهر نفسه، شهدت مدينة رومان-سور-ايزير الفرنسية حادثاً مروعاً قتل خلاله المهاجم، وهو من طالبي اللجوء، شخصين، وأصاب أربعة آخرين، واستهدف ضحاياه عشوائياً في عدة أماكن خلال تسوقهم أو اجتيازهم الشارع.

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أعمال إرهابية وضحايا

مثلما ضرب إرهاب كورونا بريطانيا وأودى فيها ب43 ألفاً، تعرضت خلال الشهر الشهر الماضي، لثلاث هجمات بالسكاكين، إحداها كانت في مدينة ريدينج، استهدف فيها المعتدي، أشخاصاً أبرياء كانوا يستمتعون بشمس المغيب في متنزه، وقتل منهم ثلاثة، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان وحيداً في التخطيط والتنفيذ للهجوم.

وقبل أسبوع، نجحت الشرطة الاسكتلندية في قتل مهاجم استهدف ستة أشخاص في فندق لإيواء طالبي اللجوء في مدينة جلاسكو، وكشفت التحقيقات أيضاً أنه ظل ملازماً لغرفته في الفندق لمدة شهر كامل، ما أثر سلباً في صحته العقلية.

وسلطت الاعتداءات الأخيرة الضوء على معاناة اللاجئين، الذين يعيشون الآن ظروفاً استثنائية بالغة الصعوبة، وباتوا في أمس الحاجة إلى الدعم والمساعدة، خاصة بعدما ضاعف الوباء أوجاعهم، بعد ارتفاع نسب البطالة والفقر وفاقدي السكن، زاد منها اتهامات عنصرية لهم ب«نشر الوباء» في عدد من الدول، فباتوا في مرمى الإجراءات القاسية للإغلاق.

ورغم أن القارة الإفريقية ما زالت في مأمن نسبي من ضراوة الفيروس، لكن الهجمات الإرهابية أخذت منحى متصاعداً فيها، إذ عانت 14 دولة إفريقية خلال شهر إبريل الماضي من زيادة في اعتداءات جماعات مثل «داعش» وبوكو حرام التي استغلت الفوضى الأمنية والخوف وانعدام الثقة التي فرضها كورونا في المجتمعات المضطربة.

لا لقاحات أو عقاقير

لقد دفعت وتيرة الهجمات الإرهابية المنظمات والجماعات والحكومات إلى المطالبة باستمرار اليقظة وعدم التهوين من خطر تحرك الجماعات المتطرفة في خضم انشغال العالم بمواجهة الجائحة، وإبقاء التركيز الرسمي والشعبي على محاولة إبعاد خطر الوباء الزاحف واحتواء تداعياته المميتة.

وتكتسب هذه التحذيرات التي أطلقتها أيضاً مراكز متخصصة في مكافحة الإرهاب والكراهية، أهمية بالغة من حيث إنها تكشف جوهر الجماعات المتطرفة، بمختلف دياناتها وألوانها، باعتبارها جماعات إجرامية تستغل الظروف المختلفة ولا تتورع عن سفك دماء الأبرياء، وزعزعة استقرار المجتمعات ونشر الفوضى.

الأمل المرتقب أن تخرج المجتمعات البشرية قريباً من تجربتها المريرة مع كورونا الذي تسبب في أضرار أوسع نطاقاً من الهجمات الإرهابية التقليدية، خاصة بعدما كشف كورونا ضعف المجتمعات الحديثة في التعاطي مع هذا النوع من الأوبئة، وعدم الجهوزية لها حتى في دول العالم المتقدم.