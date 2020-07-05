شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشيد بأمريكا «الاستثنائية» ويهاجم «ثورة اليسار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطاب عشية العيد الوطني للولايات المتحدة، بأمريكا «الاستثنائية»، ودان «العنف والفوضى» اللذين تسببت بهما التظاهرات المناهضة للعنصرية، مندداً ب«ثورة الثقافة اليسارية» التي تحاول محو التاريخ الأمريكي عبر تحطيم تماثيل لقادة الكونفدرالية.

ووسط هتافات آلاف من أنصاره الذين صاحوا ب«أربع سنوات أخرى»، ألقى ترامب أمس الأول، خطابه أمام جبل راشمور، حيث حضر ألعاباً نارية وألقى خطاباً قاسياً جداً في منطقة مؤيدة له.

وقال ترامب: «سنقول الحقيقة كما هي، ومن دون أن نعتذر: الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر بلد عادل واستثنائي وجد على الأرض».

وفي أوج جدل حول مطالبات بإسقاط تماثيل من فترات العنصرية، دان ترامب «حملة تهدف إلى محو تاريخنا وإلغاء قيمنا وأدلجة أطفالنا».

وتحدث ترامب أمام تماثيل حفرت في الصخر لأربعة من الرؤساء السابقين أشاد بهم مطولاً، وهم جورج واشنطن، وتوماس جيفرسون، وتيودور روزفلت، وأبراهام لينكولن.

وأضاف: «الفوضى العنيفة التي رأيناها في شوارعنا ومدننا هي نتيجة سنوات من الأدلجة القصوى والانحياز في التعليم والصحافة وغيرها من المؤسسات الثقافية». وتابع قائلاً «الغوغاء الغاضبون يحاولون تحطيم تماثيل المؤسسين لبلادنا، وتشويه أكثر النصب التذكارية قدسية لدينا وإطلاق موجة من الجرائم العنيفة في مدننا».

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وتابع: «لا يكون لديكم شك، ثورة الثقافة اليسارية تلك تهدف للإطاحة بالثورة الأمريكية، يتعلم أطفالنا في المدارس أن يكرهوا بلدهم».

وأضاف: «ثمة فاشية جديدة تنتمي لليسار المتطرف تطلب الولاء المطلق. إذا لم تتحدث بلغتها وتنفذ طقوسها وتردد تعاويذها وتتبع وصاياها فستتعرض للرقابة والإبعاد، وتدرج في قائمة سوداء وتتعرض للملاحقة والعقاب. لن يحدث هذا لنا».

وأعلن ترامب أنه سيقيم «متنزهاً للأبطال الأمريكيين» وصفه بأنه سيضم «أعظم أمريكيين عاشوا على وجه الأرض» من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ووعد ترامب الذي يواجه انتقادات أيضاً بسبب إدارته للتظاهرات، بألا يمس جبل راشمور، وبأنه لن يلغي الشرطة أو حق حيازة السلاح.

وقال: «إنهم يريدون إسكاتنا، لكننا لن نسكت»، مؤكداً أنه «حان الوقت للتحدث بصوت عال وقوي وللدفاع عن سلامة بلدنا». وأضاف أن «الأفضل قادم»، ولم يشهد الموقع عرضاً للألعاب النارية منذ 2009 بسبب مخاوف بيئية. ويدافع ترامب عن استئناف العروض كما تقول الولاية، إن حالة الغابة المحيطة تحسنت منذ ذلك الحين، وإن تقنيات الألعاب النارية تطورت.

وأظهر تسجيل فيديو نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت، اعتقال السلطات لبعض المحتجين من السكان الأصليين، بعد أن قطعوا طريقاً مؤدياً لجبل راشمور. وانتقد السكان الأصليون زيارة ترامب بسبب خطر نشر عدوى فيروس كورونا ولأنها تحتفل بالاستقلال الأمريكي في منطقة تعتبر مقدسة بالنسبة لهم.

ومن المقرر أن يقيم ترامب احتفالاً آخر بعطلة يوم الاستقلال في واشنطن.( وكالات)