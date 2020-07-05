36 ألف اجتماع لـ «طرق دبي» خلال أزمة كورونا

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أكد مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية التقنية، وتحويل جميع خدماتها التي تقدمها للمتعاملين إلى خدمات ذكية، ساهمت في استمرارية أعمالها بشكل طبيعي، وحافظت على وتيرة الأداء التي تطلبت تبني منظومة كاملة من العمل عن بُعد، خلال أزمة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال زيارته قطاع خدمات الدعم التقني والمؤسسي بالهيئة، بحضور المدير التنفيذي للقطاع ومديري الإدارات، اطلع خلالها على جهود القطاع في التعامل مع أزمة كورونا الحالية، واستمع لشرح عبر عروض عن الخطط التي تم وضعها ومخرجاتها، والأدوات اللازمة التي تم اتخاذها لدعم البنية التحتية التقنية وتعزيز العمل المؤسسي عن بُعد.

واطلع على مبادرة تفعيل العمل عن بُعد التي تمثلت بتوفير 1063 جهازاً حاسوبياً إضافياً للموظفين، وتفعيل أكثر من 850 جهازاً خلال أسبوعين، وتوفير 314 جهازاً لمركز الاتصال، و2500 شبكة افتراضية آمنة، وتوفير وسيلة اتصال بديلة للقيادات في الهيئة بواقع 50 راوتر، كما استمع لإنجازات نظام التفاعل الذكي «Microsoft Team» خلال الفترة 20 مارس - 6 يونيو، والتي جاءت بواقع 35 ألفاً و611 اجتماعاً رسمياً، و121 ألفاً و709 مكالمات صوتية وفيديو، فيما بلغ عدد الرسائل الفورية عبر النظام 11 ألفاً و370 رسالة.

وفي سياق متصل، اطلع الطاير على خدمات مركز اتخاذ القرار الذكي، الذي يشتمل على 42 لوحة بيانات، و970 شاشة ذكية، و47 نظاماُ متكاملاً.

وعبر في ختام الزيارة عن ارتياحه لما لمسه من قفزة نوعية في الأداء التقني للهيئة والتي جسّدت جاهزية عالية لمواجهة الظروف الطارئة.