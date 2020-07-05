حمدان بن محمد يكرّم «دار البرّ» لجهودها في مواجهة «كورونا»

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كرم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، جمعية دار البر، لجهودها الكبيرة والنوعية على مدار الأشهر الماضية في مواجهة فيروس «كورونا».

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، برئاسة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام، لمقر الجمعية وتقليد طاقم عمل «دار البر» في مواجهة الجائحة، شارة خاصة تحمل كلمة «شكراً» مقدمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد.

وسلم الدكتور الشيباني ممثلاً لسموّ ولي عهد دبي، التكريم إلى 25 من مسؤولي الجمعية وموظفيها، من العاملين في الصفوف الأولى في مواجهة «كوفيد-19».

وأعرب خلفان المزروعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية عن خالص الشكر وأسمى عبارات الامتنان لسموّ الشيخ حمدان بن محمد، لدعمه المتواصل للجمعية وكل مؤسسات العمل الخيري في الإمارة، وتحفيزه المستمر للقطاع الإنساني والمشاريع التنموية المجتمعية في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حضر التكريم عبد الله بن زايد الفلاسي، نائب المدير العام للجمعية، وأحمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، ومحمد المهيري، المدير التنفيذي ورئيس لجنة الطوارئ في الجمعية التي أنشئت خصيصاً للمساهمة في التصدي لتداعيات انتشار الفيروس وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.