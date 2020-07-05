شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات في أمريكا وأوروبا رفضاً لـ «الضم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا مستوطنون في الضفة الغربية إلى المصالحة مع الفلسطينيين، كمدخل إلى السلام، ونددوا بالمشروع «الإسرائيلي» لضمّ أجزاء من المنطقة المحتلة، فيما شهدت الولايات المتحدة وإيرلندا والنمسا واليونان مظاهرات رافضة ل«الضم» وخطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط (صفقة القرن).

ورفعت «حركة شوارزيم جذور» شعار «لا سلام من دون مساواة»، وندّدت بالمشروع «الإسرائيلي» لضم الضفة الغربية. وجددت الحركة التي يقودها خالد أبو عواد والمستوطن شاؤول غودلمان الذي يقيم في مستوطنة «تيكوا» دعوتها إلى الحوار والمصالحة بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين»، وهو الشعار الذي رفعته منذ تأسيسها عام 2014.

واعتبرت الحركة أن ضمّ أجزاء من الأراضي الفلسطينية ل«إسرائيل» سيكون «انتهاكاً لمبدأ الاحترام المتبادل» الذي يمثل «حجر الزاوية لضمان السلام والأمن على هذه الأرض وفي المنطقة». كما اعتبرت في بيان أن «الضم سيمثل إعلان حرب يمكن أن يقود إلى العنف»، وأضاف «سيكون تصرفاً أحادي الجانب يفاقم النزاع».

ودان البيان أيضاً موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استبعد احتمال منح المواطنة «الإسرائيلية» للفلسطينيين الموجودين في الأراضي التي يسعى إلى ضمّها. وقال البيان إن «مشروعاً لا يشدد على الحقوق المتساوية التي يستحقها كل فلسطيني و»إسرائيلي» لا يقربنا من السلام، بل يبعدنا عنه».

وأكد البيان أن «معارضة الضمّ لا تكفي، يجب أن يتوحد الناس من الطرفين»، وأضاف «لكن يتطلب الأمر أيضاً شخصيات سياسية شجاعة لكسر الستار الحديدي بين مجتمعينا».

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من جهة أخرى، خرج أبناء وبنات الجالية الفلسطينية في إيرلندا مع حشود من المتضامنين والناشطين والأحزاب والنقابات العمالية المختلفة وحركة «مقاطعة إسرائيل» وبحضور مبعدي كنيسة المهد، في تظاهرة حاشدة وسط دبلن العاصمة الإيرلندية للإعراب عن سخطهم ورفضهم التام لمشروع الضم الذي ينوي الاحتلال «الإسرائيلي» القيام به، وكذلك رفضهم لصفقة القرن.

وأكد أبناء الجالية تمسكهم بحق العودة الأبدي وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووطن معنوي للشعب الفلسطيني، وبحقه في إقامة دولته على حدود الرابع من حزيران/‏يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشريف.

وفي الولايات المتحدة، نظمت المؤسسات الفلسطينية - الأمريكية ومؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا تظاهرات واسعة في العديد من الولايات، في يوم أطلقوا عليه «يوم الغضب»، رفضاً لمشروع الضم والنهب «الإسرائيلي» للأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضاً للاحتلال ونظام الأبارتهايد العنصري «الإسرائيلي».

وتركزت هذه المسيرات والتظاهرات في نيويورك، ونيوجيرسي، وشيكاغو، وسان فرانسيسكو، وواشنطن، وسياتل، وتكساس، وفي العديد من الولايات الأخرى.

وفي النمسا، نظمت حركة التضامن النمساوية الفلسطينية والجالية الفلسطينية ونادي حنظله ولجنة المرأة الفلسطينية والعديد من المؤسسات العربية والنمساوية وقفة احتجاجية ضد سياسة الضم. وأكد سامي عياد وقوف أبناء الجالية الفلسطينية موحدين ضد سياسة الضم التي تخطط لها حكومة الاحتلال. كما أكدت رئيسة لجنة المرأة الفلسطينية في النمسا نجوى جبران ضرورة العمل الموحد على الساحة النمساوية لفضح سياسة الاحتلال في جميع المحافل.

وفي اليونان، شاركت الجالية الفلسطينية وإقليم حركة فتح في التظاهرة التي دعا إليها حزب اليسار اليوناني «سيريزا» أمام سفارة الاحتلال «الإسرائيلي» في أثينا احتجاجاً على سياسة الاستعمار التي تنتهجها الحكومة «الإسرائيلية» وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمخطط الضم. وكان في مقدمة التظاهرة قادة من الحزب اليساري وكذلك العديد من قادة النقابات اليسارية اليونانية. (وكالات)