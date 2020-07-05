71 ألف فحص لـ «كورونا» رقم قياسي يومي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي



سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع رقماً قياسياً جديداً في عدد الفحوص اليومية التي تُجريها ل«كورونا»، حيث أعلنت أمس عن إجرائها أكثر من 71,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 50,857 حالة، كما أعلنت الوزارة شفاء 704 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 39,857.

كما أعلنت الوزارة وفاة ثلاثة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 321 حالة.



طاقة المختبرات



وأكدت د. فريدة الحوسني المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات ل«الخليج»، أن نطاق الفحوص زاد في الدولة وارتفع بشكل كبير، بفضل زيادة الطاقة الاستيعابية في المختبرات، والجهود التي تسهم فيها حكومة الدولة من أجل احتواء المرض، وتوفير كافة الإمكانيات وتسخيرها من أجل الاكتشاف المبكر للحالات، وهذا يسهم في العلاج المبكر والسيطرة على الحالات المصابة، والحد من المخالطة.

وأوضحت أن جهود فرق العمل في الجهات الصحية مستمرة ضمن خطة الدولة لاحتواء الفيروس، وهذا تترتب عليه زيادة عدد الفحوص وتوسيع نطاقها خلال الفترة الماضية، على مدار الساعة باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وهذا الإجراء يمكننا من الكشف عن حالات أكثر، وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم، وبالتالي الحد من تفشي للفيروس. ونجحت دولة الإمارات في زيادة عدد الفحوص لتتجاوز 3 ملايين و580818 فحصاً أجري في الدولة منذ تفشي فيروس كورونا، وذلك في فترة قياسية، ويعد ذلك الرقم الأكبر عالمياً، حيث أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس، يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في عدد فحوص فيروس كورونا المستجد للفرد، بعدما تجاوزت حاجز ثلاثة ملايين فحص في فترة زمنية قياسية. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأمس، وصل عدد الفحوص إلى 580818 فحصاً؛ أي ما يزيد على نصف مليون، لتنجح دولة الإمارات في التصدي للفيروس واحتوائه، والحرص على الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة.

ووصلت نسبة الوفيات إلى أقل من 1%، حيث بلغ عدد الوفيات 321 مقارنة ب50857 إصابة، في حين وصلت نسبة حالات الشفاء مقارنة بحالات الإصابة إلى 78%، حيث وصل عدد حالات الشفاء إلى 39857، فيما وصلت نسبة الإصابة بكورونا في الدولة مقارنة بعدد الفحوص التي أجريت، إلى 1.4%، وتلك النسبة قليلة مقارنة بأعداد الفحوص التي أجريت.

ونجحت الإمارات في رفع متوسط الفحص اليومي لفيروس كورونا، حيث ارتفع من 25 ألفاً إلى أكثر من 40 ألف فحص في الفترة الأخيرة، وأعداد الفحوص اليومية في تزايد، في ظل زيادة ساعات عمل مراكز الفحص من المركبة، وعودة الموظفين لمقار عملهم في الفترة الأخيرة، مما استدعى إجراء الجميع فحوص كورونا قبل البدء في الذهاب إلى مقار أعمالهم، منعاً لتفشي الفيروس في بيئات العمل، وحرصاً من الجهات الصحية على سلامة كافة أفراد المجتمع.