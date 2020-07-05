هيكل جديد لحكومة الإمارات يُعلن ظهر اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد ياسين

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هيكل حكومة الإمارات الجديد، مشيراً سموه إلى أنه سيتم إعلانه اليوم في الثانية عشرة ظهراً.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «الإخوة والأخوات، أعلنا في 13 مايو 2020 عن نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات، ووعدنا بإجراء تغييرات، ودمج وزارات وهيئات، للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات، اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد، ونعلنه غداً (اليوم) في الثانية عشرة ظهراً بإذن الله».

وفور إعلان سموه الخبر، اشتعلت بورصة التكهنات حول الوزراء الذين سيحافظون على مواقعهم، والآخرين الذين سيسلمون راية العمل لخلفهم، خدمة للوطن.

وتساءل المواطنون عن المفاجأة التي يخبئها سموه حول ماهية هيكل الحكومة الجديدة، بعد أن سبق لسموه أن استحدث في آخر تعديل وزاري وزارات جديدة، فضلاً عن تعديل مسميات بعض الوزارات وآلية عملها.



استراتيجية ما بعد «كوفيد -19»



ويأتي التعديل المزمع الإعلان عنه اليوم تماشياً مع ما أعلن عنه سموه يوم اختتام اجتماعات حكومة الإمارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد «كوفيد- 19»، حيث أكد سموه حينها أنه سيصار إلى مراجعة هيكل الحكومة وحجمها، حيث قد يتم دمج وزارات وتغيير هيئات نظراً للحاجة إلى حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة. وقال سموه: «مرحلة ما بعد «كوفيد 19» ستطال بآثارها أنظمة العمل في القطاعين الحكومي والخاص ومختلف المجالات، وستؤثر على أشكال الحياة والنشاط البشري، ما يتطلب تطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة وتبتكر الحلول لتحدياتها».



معايير واضحة



ولطالما تبنت دولة الإمارات معايير واضحة لنجاح أي حكومة، من خلال تعزيز المرونة والجاهزية والقدرة على التأقلم وتبني التغيير، وإعادة ترتيب الأولويات وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وترتيب الأولويات الوطنية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها 13 تشكيلاً و6 تعديلات وزارية، من بينها 7 تشكيلات وتعديل وزاري اعتمدها رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لحكومات ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



واكبت التطورات

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واكبت الحكومات المتعاقبة التي شكلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التطورات وحققت الإنجازات ولا تزال تحقق قفزات نوعية في شتى المجالات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وباتت رقماً صعباً في التنافسية العالمية، حيث تطورت الخدمات وأصبحت دولة الإمارات تستشرف المستقبل من خلال فكر قيادي.

واعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن 7 تشكيلات في الأعوام 2006، 2008، 2009، 2013، 2014، 2016، 2017، وتعديلاً وزارياً في عام 2011.

وفي عام 2016 أحدث سموه تغييرات هيكلية كبرى في الحكومة الاتحادية لتكون حكومة المستقبل، وتناولت التغييرات التي أعلنها سموه خلال «حوار المستقبل» في الحكومة الاتحادية وزارات التربية، والتعليم العالي، والصحة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والبيئة والاقتصاد، والخارجية، والتنمية والتعاون الدولي، وشؤون مجلس الوزراء، مع استحداث وزارة للسعادة ووزارة للتسامح، وإنشاء مجلسين أحدهما لعلماء الإمارات وآخر لشباب الإمارات.



دمج وزارات



وشملت التغييرات التي تضمنتها الحكومة عام 2016 دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزير دولة لدعمه في مهمته الوطنية، إضافة إلى إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية وإعطاء صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية، وتعتبر مؤسسة الإمارات للمدارس مستقلة، ويديرها مجلس إدارة، وتكون مساءلة أمام الحكومة عن تحقيق المستهدفات الوطنية في التعليم.

كما شملت التغييرات مد صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات حتى الدراسات العليا، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في الكوادر الوطنية المستقبلية، كما تم إقرار تغيير هيكلي في وزارة الصحة، وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة، إلى جانب تغيير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض، إضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة، كما أقر تغيير مسمى وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع.



دمج هيئات وتغيير صلاحيات



وشمل التشكيل في حينه تغييراً رئيسياً في دور وزارة العمل نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة، وتم دمج هيئة التنمية في وزارة العمل، واستحداث قطاع للتوطين فيها، وتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم دمج صندوق الزواج مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم، وتغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع، وتغيير مسمى الوزارة ليكون وزارة تنمية المجتمع.



تعديل 2017



وخلال عام 2017 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعديلاً وزارياً. وغرد سموه في حينها عبر «تويتر»: «الإخوة والأخوات.. بعد التشاور مع أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتماد رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن عن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الإمارات».

وأضاف سموه: «التعديل الحكومي الجديد جاء بناء على اجتماعاتنا السنوية الأخيرة.. وإطلاق مئوية الإمارات..وتلبية لمجموعة من متطلباتنا المستقبلية بعيدة المدى».

وأوضح سموه «المرحلة الجديدة عنوانها مهارات المستقبل.. وعلوم المستقبل.. وتكنولوجيا المستقبل.. لأننا نسعى للتأسيس لمئوية نؤمّن من خلالها مستقبل أجيالنا».