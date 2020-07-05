الجيش العراقي يعزز نقاطاً حدودية وتركيا تجدد قصف دهوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام الجيش العراقي نقاطاً حدودية؛ لمنع توغل القوات التركية في شمال البلاد، في مواجهة تعزيز الجيش التركي لنقاط عسكرية في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، التي تعرضت مجدداً للقصف التركي.

وتعكف القوات العراقية على تعزيز مواقع بطول الحدود مع تركيا؛ لمنع القوات التركية من التوغل في الأراضي العراقية بعد أسبوعين من الغارات الجوية، فيما تستمر أنقرة في استهداف متمردي حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق.

وأقام حرس الحدود العراقي نقطتين على طول خانكيري، حسب ما قال دلير زيباري، قائد الكتيبة الأولى لحرس الحدود العراقي، المخولة بتأمين 245 كيلومتراً من الأراضي الحدودية. وأبلغ متحدث من الحرس «أسوشيتدبرس» أن مهمة قواته هي «القضاء على الهجمات على المدنيين في المنطقة».

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون: إن أنقرة أقامت على الأقل 12 نقطة عسكرية في منطقة زاخو في محافظة دهوك داخل الأراضي العراقية، ضمن حملة عسكرية؛ لمطاردة أعضاء حزب العمال الكردستاني التركي الذي تقول أنقرة: إن له ملاذات آمنة في شمال العراق.

وقال مسؤولون محليون في شمال العراق: إن القوات التركية الغازية أقامت نقاطاً عسكرية على عمق 15 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية. وقال زريفان موسى، عمدة ناحية دركار: إن هناك خمس نقاط تركية قريبة من بلدته؛ حيث إنها تضم نقطتين على جبل قريب. وأضاف: إن الغارات التركية ضربت قريتي شرانيش وبانكا في المنطقة.

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وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق. وتقول: إن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أي إجراء؛ لمكافحة الجماعة. التوغل الأخير في الأراضي العراقية؛ أثار إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية.

الحملة الجوية والبرية التي أطلقت عليها تركيا اسم «عملية المخلب-النمر» بدأت في 17 يونيو/حزيران؛ عندما نقلت تركيا القوات جواً إلى شمال العراق. ومنذ ذاك الوقت، قتل ستة مدنيين عراقيين على الأقل فيما ضربت طائرات تركية أهدافاً لحزب العمال الكردستاني، وتم إخلاء عدة قرى في المنطقة الكردية شمال العراق.

من جهة أخرى، جددت تركيا، فجر أمس السبت، قصفها لمناطق بمحافظة دهوك. وأكدت مصادر رسمية كردية في المنطقة أن قصفاً مدفعياً طال جبال خامتير وشاقولي.

من جهتها، استنكرت «مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، شن القوات التركية سلسلة غارات على الجبال المحيطة ببلدتي ديرلوك وشيلادزي، بمحافظة دهوك. وأشارت إلى أن القوات التركية شنت منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي 60 غارة بالطائرات الحربية على 81 موقعاً، بما في ذلك مناطق مدينة مخمور، سنجار، قنديل، زاب وزاكورك، كما استهدفت الغارات مخيماً للاجئين على بعد 60 كيلومتراً من أربيل ويقطنه 15000 مدني، وفي السياق قامت الغارات باستهداف مستشفى سردشت في شنكال.

وأكد أيمن عقيل رئيس «مؤسسة ماعت» موقفها الرافض للتدخلات التركية المتكررة في الأراضي العربية؛ حيث إن تلك التدخلات تؤدي إلى تقويض سيادة هذه الدولة، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الإقليمي والعالمي، وطالب السلطات التركية بضرورة احترام حق الأفراد في الحياة والحرِّية وفي الشعور بالأمان طبقاً للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل المسؤولية تجاه التصرفات غير المسؤولة التي تقوم بها الحكومة التركية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تطبيق المادة الثانية والرابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تحظر على الدول استخدام القوة الموجهة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول، والاعتداء على السيادة الإقليمية.