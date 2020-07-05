سهـر الصايـغ: حياتـي الخاصـة خـط أحمـر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: حسام عباس

شاركت الفنانة المصرية الشابة سهر الصايغ في بطولة عملين مختلفين تماماً في رمضان الماضي، ففي مسلسل «النهاية» المثير للجدل قدمت شخصية «صباح» مع يوسف الشريف، وهي سعيدة بالتجربة، ونتيجتها، وتدافع بقوة عن المسلسل، كما شاركت في بطولة مسلسل «حب عمرى» مع المطرب هيثم شاكر، وتراه تجربة ناجحة ومفيدة غيّرت خلاله إطلالتها، وكانت الصايغ شاركت في بطولة مسلسل «قوت القلوب» قبل رمضان مباشرة مع الفنانة ماجدة زكي، وهي سعيدة بالعمل والفرصة مع المخرج مجدي أبو عميرة. وفي السطور التالية تتحدث عن بصمتها في رمضان الماضي، وما تحقق لها بمشاركتها في مسرحية «المتفائل» على المسرح القومي مع سامح حسين، وما تطمح له في السينما وتخطط له في المرحلة المقبلة.

هل تعدين مشاركتك في بطولة مسلسل «النهاية» مغامرة فنية؟

- بكل تأكيد، وأنا أحب المغامرة في الفن وفي العام الماضي قدمت الكوميديا في مسلسل «فكرة بمليون جنيه» مع علي ربيع، وكان مغامرة، وفي مسلسل «النهاية» تحمست لأشارك في أول تجربة لعمل درامي ينتمي للخيال العلمي، وأنا سعيدة لمشاركتي في هذا العمل الذي أراه تجربة فريدة؛ لكنها صعبة في مشواري الفني.

كيف وجدت تفاعل الجمهور مع هذا النوع من الدراما في رمضان؟

- كنت أعرف أن الموضوع صعب من البداية، ويحتاج إلى تركيز في المشاهدة، ولكن المفاجأة أن نسبة كبيرة من الجمهور تفاعلت مع الأحداث سريعاً، وحتى الأطفال أحبوا العمل واعتبرونا مجرد شخصيات كارتونية وشاهدوا العمل حتى النهاية.



النقد السلبي

لكن كانت هناك انتقادات كثيرة للمسلسل باعتباره عملاً غير مفهوم وبلا رسالة واضحة؟

- لا يوجد عمل فني يجتمع عليه كل الناس، والنقد السلبي مفهوم؛ لكن الكاتب عمرو سمير عاطف والمخرج ياسر سامي كانا يدركان لفكرة ذوق الجمهور وقدما دراما قريبة من الناس، ففي العمل شخصيات قريبة من الواقع وهناك دراما بعيدة عن الخيال تخص الشخصيات الرئيسية في العمل ومنها شخصيتا «صباح» و«زين» تحديداً ولم تكن كل الأحداث قائمة على التكنولوجيا والخيال على الرغم من أننا كنا نعيش في عالم افتراضي صنعه المؤلف.

هل كان شكل «صباح» الخارجي متناسقاً مع مناخ الأحداث في المستقبل؟

- شخصية «صباح» أقرب إلى الواقع، ولديها معاناة في حياتها؛ولم تحقق أقل أحلامها بالارتباط بمن أحبت، وشكلها يعبر عن معاناتها، وشاركت «استايلست» العمل إنجي علاء في رسم ملامح الشخصية، وهي بكل تأكيد تركيبة صعبة أخذت مني جهداً كبيراً وأرهقتني كثيراً؛ لكنني كنت حريصة على تصديق معاناتها والتفاعل معها حتى تصل للجمهور.

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تركيبة مختلفة

قدمت في نفس الوقت عملاً رومانسياً مختلفاً في رمضان بمشاركتك في مسلسل «حب عمرى».. كيف تمكنت من تلك المعادلة؟

- كانت معادلة صعبة بكل تأكيد، لكن شخصية «سارة» في «حب عمري» كانت مختلفة تماماً وكان من المهم لي كممثلة أن أغير «مودي» وأقدم تركيبة مختلفة تماماً، وتحمست للعمل مع هيثم شاكر ومنة فضالي وأحمد كرارة وكل فريق العمل مع المخرج عبدالعزيز حشاد، وكنا موفقين في تقديم مسلسل جيد نجح مع الجمهور إلى حد كبير.

هل أغرتك فكرة البطولة الأولى في مسلسل «حب عمري»؟

- كانت مسؤولية كبيرة، وفي مسلسل «النهاية» أيضاً كانت شخصية «صباح» تمثل البطولة الأولى وهي الشخصية النسائية الأكثر تأثيراً في الأحداث، وهذا يمثل حملاً كبيراً أرجو أن أكون على قدره ودائماً أحب أن أكون عند حسن ظن الجمهور.

كان لديك قبل رمضان تجربة مختلفة في مسلسل «قوت القلوب».. ما تقييمك لها؟ وماذا شجعك عليها؟

- مسلسل «قوت القلوب» من التجارب القريبة إلى قلبي جداً؛ لأنه جمعني بالمخرج مجدي أبو

عميرة، وتعلمت منه الكثير كذلك مع نجمة قريبة جداً مني هي ماجدة زكي وقدمت خلاله شخصية مختلفة وأنا سعيدة بالعمل؛ لأنه قدم رسالة عن قضايا اجتماعية عديدة وعالجها بشكل كوميدي خفيف ووصل إلى الناس وردود الفعل عنه كانت رائعة جداً.

قدمت أولى تجاربك المسرحية في عرض «المتفائل» العام الماضي.. ما قيمة تلك التجربة في مشوارك؟

- كنت أحلم بتقديم عمل مسرحي قوي منذ سنوات وعرض «المتفائل» حقق المعادلة الصعبة؛ لأنه جاء على المسرح القومي الذي يفخر بالوقوف عليه أي فنان، وهو عرض يجمع أيضاً بين التمثيل والغناء والاستعراض وعلى الرغم من إرهاق التجربة فإنني كنت سعيدة بها وبنتيجتها، خاصة أنها جمعتني بالفنان سامح حسين.

حضور سينمائي

لديك تجارب سينمائية محدودة لا توازي خطواتك التلفزيونية.. ما حساباتك في السينما في تلك المرحلة؟

- أختار أفضل ما يعرض عليّ من أدوار، وشاركت العام الماضي في فيلم «الديزل» مع محمد رمضان للمخرج كريم السبكي، وهو تجربة مهمة في مشواري السينمائي وإضافة إلى رصيدي، وقدمت أيضاً تجربة مختلفة في فيلم «سوق الجمعة» مع عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور ودلال عبد العزيز وغيرهم، وهو فيلم مميز يضاف إلى تجاربي القليلة السابقة مثل «تفاحة حوا» و«الثمن» لكنني أطمح في حضور سينمائي أقوى مع مخرجين يقدمونني في أدوار مختلفة وقوية.

ماذا عن الوجه الآخر الشخصي في حياتك؟

- أفضل أن تكون حياتي الخاصة بعيدة عن عيون الإعلام والصحافة، فحياتي الخاصة خط أحمر وعندما يكون هناك أي أمر جديد سوف أعلنه بنفسي.