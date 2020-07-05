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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لزوم ما يلزم
بقية مسلسل المنطق القاتل
تاريخ النشر: 05/07/2020
منذ كم سنة صرخ القلم مراراً: يا عرب إن المنطق سيقتل العرب جميعاً عرقاً عرقاً، حتى آخرُهم، حتى آخرَهم، حتى آخرِهم؟ لم تحل بالأمة نكبة إلاّ وركّبوا لها قوائم منطقية تقف عليها. لكن، تعال وتأمل ملياً كيف أصبح المنطق سلاح دمار شامل. بلاد العُرب أوطاني، ستصير خرائب للغربان والبوم، ويبقى سيف المنطق في المنعرج ينتظر العربي التالي الذي يعثر في حفرة منطقية توقعه في فخ منطقي لا يخطر على بال إلاّ بال الأبالسة.
المزروعة المفعوصة غدت القامة السامقة التي لم يستعل أحد في العالم مثل استعلائها، حتى الإمبراطورية لا تجرؤ على القول لها على رأسك ريشة. فضيحة الفضائح التي ستئد البلدان العربية، هي أن قيمة الإنسان أصبحت تحدد بمدى رضا «المجتمع الدولي» عنه. «الشرعية الدولية» التي دمرت كل شرعية أمست تحدد الحق والأحقية. يعني أن دوس القانون الدولي لو استمر دورتين أخريين أو ثلاثاً في الإمبراطورية على هذا النحو الابتلاعي للأرض العربية، لصارت الخلية مساحتها ملايين الكيلومترات المربعة.
اليوم صارت الأحداث تتسارع، في كل طرفة عين حلقة جديدة. كانت الوتيرة على إيقاع بطيء، اليوم كأننا في أوج حالات الجذب في حفلات الزار، والعقل العربي في اهتزازات الدوار والدوخة: انتقلت السفارة من «تل أبيب» إلى القدس، راحت القدس، جاءت أبوديس، أهدوا إلى المفعوصة قضمة جديدة من الجولان، سوّغوا ابتلاع الضفة الغربية، لم يمانعوا من التهام غور الأردن، تظاهروا بعدم غض النظر عن الضم. هذا ينضم إلى الضم، وذاك لا يريد أن يقال إنه انضم إلى الضم. وآخر يهوى تنظيم الضم حتى ينضم. لكنهم متفقون على أن العرب يجب أن يكونوا على الوضم. حتى يكون هذا قد قضم، بينما الآخر أصلاً قد هضم.
على العرب أن يفهموا كيف أن الحلقات السابقة كلها «منطقية» بإحكام وإتقان. الحلقة الجديدة هي لبنان، الذي قال عنه أحد كبار الحائكين في الإمبراطورية: «إن الانهيار سيتواصل حتى الذوبان الكامل». اللعبة يا عزيزي مفضوحة: عليك أن تشغل الناس بالخلافات على السطح، حتى تتفرغ المخططات لهدم الأساسات لكي ينهار البنيان كله على رؤوس العرب جميعا. ثمّ «اللي بعده».
لزوم ما يلزم: النتيجة العددية: كانت الانهيارات خمسة، غداً سنقول ثمانية، تسعة، أربعة عشر...
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