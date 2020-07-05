إعادة إطلاق «Radio Mirchi» فــي الإمـارات باسـم «Kadak FM»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت «أبوظبي للإعلام» إطلاق إذاعة «Radio Mirchi» الشهيرة في الإمارات والناطقة باللغة الهندية باسم «Kadak FM»، وذلك بما ينسجم مع أهدافها.

وينحدر الاسم الجديد لإذاعة «Kadak FM» من اللغة المحلية المتداولة بين السكان في شبه القارة الهندية، ويُستخدم للتعبير عن الشعور بالسعادة والرضا، وهو المفهوم الذي سينعكس على المحتوى المحلي الترفيهي والتفاعلي الذي تبثه الإذاعة الجديدة عبر أثيرها.



محتوى هادف

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وأكد عبدالرحيم البطيح النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة، أن «إطلاق علامة إذاعة«Kadak FM» الجديدة ينسجم مع التزام الشركة بتوفير المحتوى الهادف الذي يعزز حضورها ومكانتها الريادية على صعيد تطوير المحتوى المبتكر، خاصة لدى فئة الجمهور من منطقة جنوب آسيا المقيمين في الإمارات».

ويشمل إطلاق الإذاعة الجديدة تحديث اسم البرنامج الصباحي خلال أيام الأسبوع إلى «Kadak Mornings» مع المقدم موهيت، وسيتضمن فقرات جديدة مثل «Sunny Side up» و«Yalla, Let's Talk» ليقدم جرعة يومية من المعلومات والقصص الترفيهية.

ويتبع البرنامج الصباحي برنامج «Mid Day Mohabbat» مع المقدمة ياشنا ليكون الوحيد في الإمارات الذي يبث على مدى ثلاث ساعات متواصلة أغاني الحب والرومانسية، إضافة إلى تقديمه فقرات مختلفة بمحتوى إيجابي يتنوع بين الشعر والحوارات الشيقة مع ضيوف من عالم الموسيقى.

وسيواصل برنامج «Total Filmi» الذي تقدمه المذيعة أر جي نكي استعراض أحدث أخبار عالم «بوليوود» مع مقابلات حصرية مع النجوم، في حين تقدم الإذاعة نسخة أحدث وأكثر فكاهة وتسلية من برنامج «Bumper to Bumper» الذي يقدمه المذيع فيكرانت.أما في الفترة المسائية فتبث الإذاعة برنامج «Purani Jeans» الوحيد في الإمارات المتخصص في تاريخ عالم «بوليوود»، ويروي المقدم فهد قصصاً لم تُسمع من قبل عن هذا العالم.



مجالات الترفيه



وقال سانديب سود مدير إذاعة «Kadak FM»: «نركز من خلال العلامة الجديدة بشكل رئيسي على تقديم محتوى محلي مبتكر للمستمعين في الإمارات إلى جانب أبرز ما يقدمه عالم «بوليوود» مدعوماً بثلاثة مجالات رئيسية للترفيه هي السينما ورياضة الكريكت والمحليات، مع ضمان تقديم أفضل الحفلات والمحتوى الموسيقي للمستمعين في الدولة».وتواصل إذاعة «Kadak FM» البث على موجة 97.3 إف إم في أبوظبي، و88.8 إف إم بدبي، و95.6 إف إم في العين، كما يمكن للمستمعين متابعة البث الرقمي عبر مختلف المنصات في الدولة.