برنامج لحماية القط الرملي في حديقة العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل حديقة الحيوانات بالعين جهودها لحماية القط الرملي العربي بالتعاون مع الشركاء من المختصين في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي من خلال وضع الخطط والبرامج المتخصصة.

وأطلقت الحديقة بالتعاون مع شركائها برنامج حماية القط الرملي العربي ونجحت في نشر أول استراتيجية لذلك، وأول خطة لإدارة مجموعاته بعد مناقشتها في ورش عمل استضافتها الحديقة الأولى من نوعها على مستوى العالم بمشاركة عربية وإقليمية وعالمية .

وهدفت الورش إلى مراجعة أوضاع القط الرملي ومشاركة جميع المعلومات المتوفرة عنه، وخلصت إلى أهمية إجراء أبحاث ميدانية لصون القطط في البرية ومراقبتها، بالإضافة إلى دراسة التحديات والمعوقات التي تواجه هذا النوع في البرية، وإجراء الدراسات الجينية والتنوع الوراثي للقطط لاتخاذ القرارات السليمة في برامج إدارتها وإكثارها.

وساهمت الحديقة في العديد من الأبحاث والنشرات العلمية المختصة في صون الحياه البرية وإدارتها ورعايتها، وأحدثها الدراسة الجينية ودراسة الاختلافات بين الفصائل في المنطقة العربية والأخرى من القطط الآسيوية والإفريقية. وعلى صعيد البحوث الجينية، استحدثت الحديقة مع المنظمات المعنية خطط إدارة الجينات الوراثية للبدء بتطبيق برامج الإكثار بعد فحص مؤثرات التنوع الوراثي والتعرف إلى سلبيات وتحديات الإكثار وفرص التحسين من خلال إرسال قطين ذكرين من الحديقة إلى مراكز الأبحاث المتخصصة في فرنسا.

وفي مجال البحث الميداني في الحياة البرية، تتواصل جهود الحديقة لمراقبة ودراسة أعداد قط الرمال العربي في البرية لمعرفة ومراقبة نمط حياته في موائله البرية الطبيعية. (وام)