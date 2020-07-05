وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج مصدر فخر للدولة المصرية

وخلال لقاء عقدته السفيرة نبيلة مكرم مع مجموعة من أبناء المصريين بالخارج عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج الجيل الثاني الذي يذاع على شاشة قناة النيل الثقافية، شددت على أن المصريين في الخارج هم مصدر فخر للدولة المصرية، بحسب صحيفة الأهرام المصرية.

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واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء جهود الوزارة تجاه أبنائها في الخارج خلال أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، من تشكيل غرفة عمليات لاستقبال طلبات المواطنين العالقين، إضافة إلى اللجنة الوطنية التي شكلتها رئاسة مجلس الوزراء، والتي ساهمت جهودها فى تسيير طائرات لمختلف دول العالم وإعادة نحو 77 ألف مصري من الخارج من مختلف دول العالم.

كما استمعت وزيرة الهجرة إلى آراء المشاركين من أبناء المصريين فى الخارج الذي ناقشوا ملف الجيل الثاني والثالث، وأكدوا أهمية المؤتمرات التي كانت تنظمها وزارة الهجرة لعلماء وخبراء مصر فى الخارج، مطالبين باستمرار جهود الوزارة في هذين الملفين.

كما أكدت وزيرة الهجرة، أن الوزارة مستمرة في تنظيم ملتقيات الجيلين الثاني والثالث لربط أبناء مصر بالخارج بالوطن، إضافة إلى سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع".