شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى ينقذ 18 مهاجرا غير شرعى من الغرق بعد تعطل مركبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقدت وحدات من الجيش التونسى 18 مهاجرًا غير شرعي، تعطل مركبهم وسط البحر شمال جزيرة قرقنة جنوب البلاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه السواحل الايطالية، لافتًا إلى أنه تم تسليمهم الى الحرس البحرى بمحافظة صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

من جهة أخرى أفاد الناطق الرسمى باسم الحرس التونسى حسام الدين الجبايلي، أنه تم القبض على عنصر متشدد بمدينة جمال بمحافظة المنستير ، مضيفًا أن هذا العنصر محل متابعة قضائية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابى ومحكوم عليه بـ 19 سنة سجنًا.