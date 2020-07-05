فلسطين: كورونا بالخليل "خرج عن السيطرة"

رام الله / أحمد سمير / الخليج 365

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، السبت، إن "الحالة الوبائية لكورونا في مدينة الخليل (جنوب) خرجت عن السيطرة؛ لأنها منتشرة في أكثر من حلقة للمخالطين".

وأوضحت الوزيرة في مقابلة مع "تلفزيون فلسطين"، أنه تم تسجيل 173 إصابة بفيروس كورونا في الخليل، منذ صباح السبت.

وأشارت إلى أنها ستزور الخليل، الأحد، مع 3 وزراء آخرين، للاطلاع على الوضع الصحي في المحافظة.

وقالت إن "الوزارة تسحب 10 آلاف عينة يومياً لمشتبه بإصابتهم بكورونا، ولكن قدرتها على الفحص هي 5 آلاف عينة خلال 24 ساعة ولذلك تتأخر بعض النتائج في الظهور".

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وتابعت أن "50 من الطواقم الطبية الفلسطينية أصيبوا بالفيروس".

وتوقعت الوزيرة تمديد قرار إغلاق المحافظات الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية، لمدة 5 أيام، نتيجة تطورات الحالة الوبائية.

وفي وقت سابق السبت، أعربت الحكومة الفلسطينية عن قلقها من "تزايد" الإصابات بكورونا في الخليل، كاشفة عن إرسال وفد وزاري إلى المحافظة لبحث تلك الأزمة الأحد.

والأربعاء، أعلنت الحكومة إغلاق محافظات الضفة (11 محافظة من ضمنها الخليل)، ابتداء من الجمعة، لمدة 5 أيام قابلة للتمديد، للسيطرة على انتشار الفيروس.

وحتى مساء السبت، سجلت فلسطين 4 آلاف و250 إصابة بكورونا، بينها 17 وفاة و637 حالة شفاء. وأكثر من نصف الإصابات مسجلة في الخليل فقط.

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