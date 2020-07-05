نقابة يمنية ترصد 66 "انتهاكا" للحريات الصحفية في 6 أشهر

اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت، رصد 66 "انتهاكا" بحق الحريات الصحفية في البلاد خلال النصف الاول من العام الجاري.

وقالت النقابة، في تقرير اطلعت عليه الخليج 365، إن "الانتهاكات طالت صحفيين ومصورين ومؤسسات إعلامية وممتلكات صحفيين".

وأوضحت أن المتضررين "وقعوا ضحايا لانتهاكات بينها: القتل، والمحاكمات، والاعتداء، والخطف، والملاحقات الأمنية".

وذكر التقرير أن من بين هذه الانتهاكات حالتي قتل، و20 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة.

وبحسب النقابة، "ارتكبت الحكومة الشرعية بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها، 25 حالة انتهاك بنسبة 38 بالمئة، وجماعة الحوثي 20 حالة بنسبة 30 بالمئة".

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وأضافت أن "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، ارتكب 10 حالات انتهاك بنسبة 15 بالمئة، وجهات مجهولة 8 حالات بنسبة 12 بالمئة، فيما تقف مؤسسة أهلية (لم تذكر اسمها) خلف 3 حالات بنسبة 5 بالمئة.

وتابعت: "أمام هذه الصورة المرعبة، تعبر نقابة الصحفيين عن قلقها المتزايد لاستمرار الحرب الشرسة ضد حرية التعبير في اليمن، وتؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا بد أن يخضع مرتكبوها للعقاب".

ودعت النقابة "الأطراف اليمنية إلى التوقف عن الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية".

كما دعت "كافة المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، إلى التضامن مع الصحافة والصحفيين اليمنيين، والضغط لإنهاء حالة الاستهداف الممنهج للحريات الإعلامية في البلاد".

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.