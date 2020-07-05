كورونا.. 79 وفاة في مصر وواحدة بفلسطين

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت مصر، السبت، تسجيل 79 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما سجلت فلسطين حالة واحدة، وموريتانيا 122 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، بتسجيل 79 وفاة وألف و324 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 413 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 74 ألفا و35، منها 3 آلاف و280 وفاة، و20 ألفا و103 حالات تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، أنها سجلت وفاة و237 إصابة منذ صباح السبت، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 4 آلاف و250.

Advertisements

ومن بين الإصابات 16 وفاة، و637 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 122 إصابة، إضافة إلى شفاء 40 مصابا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 4.827، بينها 129 وفاة، و1.805 حالات شفاء.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 11 مليونا و307 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 531 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و412 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.