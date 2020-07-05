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نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.
و أوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد ، أنه تم مصادرة 329 كيلوجراماً من الخضروات و الفواكه تم ضبطها من الباعة الجائلين المخالفين ، حيث تم تسليم 189 كيلوجرام خضروات و فواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام ، وإتلاف 140كيلوجرام فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي.
وأكَّد “آل زيد” أن الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعياً المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من 300 كجم خضروات و فواكه في نطاق بلدية العتيبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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