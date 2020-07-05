شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 11 بندقية صيد بحوزة مخالفين في المدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت إدارة وحدة الثروة السمكية بمحافظة ينبع التابعة لفرع وزراة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع قطاع حرس الحدود، من ضبط ومصادرة 11 بندقية صيد أسماك، والمخالفة لنظام الثروات المائية الحية تتبع لبعض المتنزهين والغواصين، إضافة لبعض أدوات الصيد المخالفة للنظام، وذلك ضمن الجولات الرقابية التى يقوم بها المختصين.
وتم مصادرة تلك الأدوات من قِبل وحدة الثروة السمكية، كذلك تم إتلاف عدد كبير منها وتم الرفع بتلك المخالفات إلى الجهات المختصة بالوزارة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وفقا لـ”الوطن”.
يذكر أنه تم منع استخدام بنادق الصيد لما لها من تأثير على تدمير الشعاب المرجانية، واستنزاف بعض الكائنات البحرية المحددة.
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