اليمن… الحكومة تستعد لمواجهة منخفض جوي خطر

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، مشيرة إلى أن وزيرا الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح والصحة والسكان ناصر باعوم، أصدرا توجيهات للمنظمات المحلية والدولية العاملة في اليمن بالاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية و الإيوائية والصحية وتقديمها للمتضررين.

وأضافت: "شدد الوزيران على أخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار وتجنب أي قصور في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولا بأول لعمل الحلول اللازمة".

ونصت التوجيهات الحكومية على تفعيل إدارات الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية والعمل بخطة الطوارئ المعدة من قبل الوزارة لمواجهة أي تداعيات محتملة.