أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم السبت، أن أمير قطر اتصل بالرئيس الجزائري، هنأه خلاله بوصول الدفعة الأولى من رفات قادة المقاومة الشعبية الجزائرية ورفاقهم إلى أرض الجزائر.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

واستقبلت الجزائر، أمس الجمعة، رفات 24 مقاوما قتلوا في بداية القرن 19 عند دخول الجيش الفرنسي الأراضي الجزائرية، من بينهم بطل مصري.

وترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مراسيم الاستقبال، بحضور كبار قادة البلاد، وأطلقت المدفعية 21 طلقة وتحيات من السفن الحربية الجزائرية.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، حطت الطائرة العسكرية التابعة للجيش الجزائري "ج-130" والتي رافقتها المقاتلات الحربية من فرنسا، أمس الجمعة، في مطار هواري بومدين الدولي حاملة جماجم المقاومين التي كانت أسيرة "متحف الإنسان" الفرنسي.