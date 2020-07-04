شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 10 سنوات.. استكمال تنفيذ «طريق السلام» بالمدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، استكمال تنفيذ طريق السلام للجزء الواقع أمام البوابة الجنوبية لجامعة طيبة، بعد توقف دام 10 سنوات. وأوضحت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الطريق سيسهم في انسيابية الحركة المرورية وخدمة أحياء غرب المدينة المنورة.

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