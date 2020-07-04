بالفيديو.. إنقاذ شجرة طلح معمرة جرفتها السيول بالرياض

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بادرت القوات الخاصة للأمن البيئي بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض لإنقاذ شجرة طلح معمرة جرفتها السيول. يذكر أن العديد من المناطق، على مستوى المملكة، شهدت خلال الفترة الماضية هطول أمطار سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب ما تسبب في انجراف شجرة الطلح المعمرة.

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