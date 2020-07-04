الكلاب الضالة تكشف جريمة غامضة في صحراء مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

قادت الكلاب الضالة أجهزة الأمن المصرية إلى كشف جريمة قتل غامضة في إحدى المناطق الصحراوية في محافظة الجيزة، كاد أن يفلت منفذاها لولا الصدفة الغريبة.

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وكانت البداية ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالعثور على جثة شخص مدفونة، وبانتقال رجال المباحث إلى الموقع تبين وجود جثة شخص تم الاعتداء عليه وقتله، ودفن جثته في الصحراء لإخفاء معالم الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن الجثة تعود لشخص يُدعى ”ا.م“، وهو مقاول، حيث قام اثنان من العمال بقتله ودفنه في الصحراء بسبب خلافات مالية بينهما.

وذكرت التحقيقات أن المتهميْن استدرجا الضحية بحجة إنهاء خلافات مالية بينهم ثم تعدَّيا عليه بالأسلحة البيضاء، ودفنا جثته في منطقة صحراوية للإفلات من الجريمة، إلا أن الكلاب الضالة بنبشها مكان دفن الجثة، كشفت الجريمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهميْن وكشف ملابسات الجريمة.