ووفقا لصحيفة "الخبر" المحلية، فإن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن قد أعلن عن إصدار ورقة نقدية جديدة من صنف 200 دينار جزائري، بالإضافة إلى قطعة نقدية جديدة من صنف 200 دينار جزائري.
وأضاف الوزير أن ورقة نقدية من فئة 2000 دينار ستحمل صورة أبطال مجموعة الستة التاريخية، التي أعلنت اندلاع الثورة الجزائرية وفي ظهرها معلمين من معالم الجزائر، قبر ايمدغاسن ومعلم فوقارة في ولاية أدرار بجنوب البلاد.
أما القطعة المعدنية من فئة 200 دينار فستحمل صورة الشهيد أحمد زبانة، أول شهيد يعدم بالمقصلة من طرف الاستعمار الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تضع صورة مناضل أعدمه "الاستعمار الفرنسي" على أوراق نقدية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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