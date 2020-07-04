مصر... القبض على متهم بالتحرش

وذكرت النيابة العامة في بيان رسمي لها أنها شرعت في التحقيق مع المتهم، وسيصدر قرارا بشأنه عقب انتهاء التحقيق.
وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية، كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي المذكور عصر اليوم بمنطقة جنوب القاهرة.
وكان النائب العام المصري أصدر بيانا قال فيه إنه يتابع عن كثب ما أثير على صفحات "السوشيال ميديا" بشأن تحرش أحد الشباب بعدد كبير من الفتيات.
وأشارت النيابة في البيان إلى أنه "لم يتم تقديم حتى الآن سوى شكوى واحدة ضد أحد الطلاب ممن أثير ضدهم دعاوى تحرش، وهي من فتاة زعمت أنه هددها خلال نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وأنه يجري اتخاذ اللازم قانونا بشأنها".
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