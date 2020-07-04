الري المصرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

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وأوضحت الوزارة المصرية في بيانها، استكمال كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتي أظهرت أنه - حتى الآن - لا يوجد توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني.
وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غدا، الأحد، من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث، كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين، وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، إزاء النقاط الخلافية.
وعقد وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول ملف سد النهضة خلال اجتماع عقد، أمس الجمعة، حيث استمرت الخلافات الجوهرية على المستويين الفني والقانوني.
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