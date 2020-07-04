محمد بن راشد: إجراء تغييرات حكومية غدا

وأشار حاكم دبي عبر حسابه على موقع "تويتر" إن ذلك تنفيذا لما وعد به في 13 مايو/ أيار بمراجعة هيكل حكومة الإمارات، وإجراء تغييرات، ودمج وزارات وهيئات للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات .

وتابع أنه اعتمد الهيكل الجديد .. وسيعلن عنه غدا الأحد الموافق 5 يوليو/ تموز الجاري في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

​ويتولى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات منذ 11 فبراير/شباط عام 2006.

وطرح محمد بن راشد آل مكتوم العام الماضي كتابا بعنوان "قصتي"، وهو سيرة ذاتية ذات طابع تاريخي وإنساني، يشارك من خلاله ملايين القراء في الإمارات والوطن العربي والعالم، محطات من رحلة 50 عاما من حياته وعمله ومسؤولياته.