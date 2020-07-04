ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فالشرطة أكدت في بيان "أن العصابة مكونة من ثلاثة وافدين في العقدين الرابع والخامس من العمر، يقيمون في حي الصفاء بالرياض، ويحملون الجنسية السودانية، وقد ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، وستتم إحالتهم إلى النيابة العامة".
وأضاف البيان أن الشرطة عثرت في مقر إقامة أفراد العصابة على مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، و 148 ألف ريال سعودي مزيفة، بجانب مجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وجهاز عد النقود.
© REUTERS / Hamad I Mohammed
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة السعودية تعثر على "كنز مزيف" في شقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.