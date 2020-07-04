الشرطة السعودية تعثر على "كنز مزيف" في شقة

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فالشرطة أكدت في بيان "أن العصابة مكونة من ثلاثة وافدين في العقدين الرابع والخامس من العمر، يقيمون في حي الصفاء بالرياض، ويحملون الجنسية السودانية، وقد ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، وستتم إحالتهم إلى النيابة العامة".

وأضاف البيان أن الشرطة عثرت في مقر إقامة أفراد العصابة على مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، و 148 ألف ريال سعودي مزيفة، بجانب مجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وجهاز عد النقود.

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وينص النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد العملة في السعودية على أن "كل من زيّف أو قلّد نقوداً متداولة نظاماً في السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال".