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الكويت... لا توجه لتقليص أيام العمل الرسمية إلى 4 أيام فقط

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وأكد أن التوجه الحالي يسير باتجاه الاعتماد على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لإنجاز العمل "أونلاين" في مختلف جهات الدولة الحكومية، وذلك من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

© AP Photo / Gustavo Ferrari

ونوّه إلى أن ذلك الاتجاه قد يتم اعتماده بشكل دائم في الدولة، وليس فقط خلال الفترة الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

ولفت المصدر إلى أن جهاز تكنولوجيا المعلومات في الدولة يعمل بالتنسيق مع غالبية جهات الدولة الخدمية حاليا لتوفير منصة عمل تقدم كل الخدمات للمواطنين والمقيمين عن بعد باستخدام التكنولوجيا وشبكة الإنترنت.

وتابع أن ذلك سيسهل عملية إجراء المعاملات الرسمية بشكل سلس، ويضمن الإنجاز وفق القانون واللوائح المعمول بها لكل جهة حكومية على حدة.

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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 631  شخصا مصابا بـ(كوفيد-19) وتسجيل 5 حالات وفاة، في الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصبح إجمالي الإصابات 49303، والوفيات 365.

كما سجلت الوزارة الكويتية 667 حالة شفاء من المرض المتسبب به فيروس ""؛ ليرتفع العدد الكلي لحالات التعافي إلى 39943.

وبالنسبة لإجمالي حالات الإصابة بـ(كوفيد-19)، تأتي الكويت في المركز السادس عربيا، والـ33 على القائمة العالمية من حيث عدد المصابين بالفيروس.

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